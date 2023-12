Laura Figueiredo usou a sua conta no Instagram para fazer uma partilha muito especial.

A apresentadora posou com a filha, Beatriz, de seis anos, para umas fotografias nas quais mãe e filha aparecem muito sorridentes vestindo looks iguais.

As duas usam colete e calças em preto e branco, com estampado pied de poule, camisa branca comprida e ténis prateados.

Na descrição, Laura colocou apenas dois corações, um branco e um preto, a condizer com as cores do vestuário de ambas.