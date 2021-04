A viver na Suíça, Vanessa Ferreira tem-se mantido a par do plano de desconfinamento que vigora em Portugal e foi sobre esse tema que se debruçou numa publicação na sua página de Instagram, realizada esta quinta-feira.

"Como assim Portugal já tem esplanadas e nós continuamos confinados? Se eu pudesse, apanhava o próximo avião mas não quero arriscar", começou por dizer a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

E continuou: "De qualquer forma, aproveitem por mim. Tenho tantas saudades de um jantar com amigas. Ou simplesmente de um aperitivo numa esplanada ao sol. Aproveitem por mim, muito! Mas com cuidado".

Antes de terminar, Vanessa deixou alguns apelos em apoio ao setor da restauração: "Tratem bem quem trabalha na gastronomia e quem puder, ajude-a a recuperar. Não fiquem durante horas numa mesa só bebendo uma água ou café. Se o serviço for bom, deixem gorjeta, por pouco que seja. Cumpram as regras de segurança, para que os empregados não tenham que repetir constantemente. Tratem a restauração como se fosse a vossa casa. Ou melhor. O vosso lar. Ou a casa de um vosso ente querido. [...] Esta área também merece muito. Sentiram a falta dela, certo? Agora mostrem que a valorizam. Com simpatia e empatia".

A mensagem de Vanessa acompanha dois vídeos dos tempos em que podia divertir-se numa esplanada ou numa animada noite com amigas.

