Manuel Luís Goucha partilhou um pequeno vídeo na sua conta de Instagram onde apela às pessoas que apoiem o comércio local, falando neste caso do da cidade de Coimbra, onde viveu nos seus primeiros anos de vida.

"Pediram-me um pequeno depoimento de apoio ao comércio local da cidade de Coimbra, a mesma onde passei parte da minha infância e adolescência. Não poderia recusar tal o apreço que tenho pelo resistente comércio tradicional e as memórias da Baixa da cidade em tempos natalinos quando as ruas se vestiam de milhentas luzes e me deixavam embasbacado de felicidade. Felizmente essa criança ainda vive em mim. Alimente o comércio local da sua cidade", afirmou na legenda do vídeo.

Ora veja!

