"Fazer 25 anos de carreira, aos 38 anos, é um feito para poucos". Foi assim que começou o texto que Luciana Abreu escreveu na sua página de Instagram, onde destaca a data marcante.

"Poderão considerar esta minha afirmação falta de modéstia ou presunção, mas é exatamente o contrário. Para mim, é a expressão máxima de gratidão a Deus, ao meu público e a todos aqueles que me acompanham no longo caminho da vida. É o agradecimento por completar estes 25 anos ainda tão nova e com possibilidade de fazer mais 25 anos de forma digna", refletiu de seguida, recordando depois o seu percurso.

"De 1999, com 14 anos, até 2024, fui todas as pessoas numa só: interpretei mais de 30 personagens, em telenovelas, em musicais, em cinema, em teatro, em dobragens, programas, em espetáculos… Fui todas as minhas personagens sendo apenas eu. Fui borboleta, Floribella, Lucy, Fatinha, Rebeca e tantas outras. Trago, em mim, um bocadinho de todas elas. Todas me marcaram e todas me fizeram chegar aqui", lembrou.

"2024 é um ano de comemoração. Comemoro, sobretudo, o facto de tantos tentarem desmerecer o meu percurso, mas de eu me manter aqui. Comemoro não me ter deixado corromper nem na minha vida pessoal, nem na minha vida profissional", realçou depois.

"Comemoro as minhas quatro filhas. Comemoro a minha família do coração. Comemoro, acima de tudo, continuar a ter a essência da menina de 14 anos, embora todo o resto tenha mudado", completou.

De recordar que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii, da passada relação com com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Sousa.

