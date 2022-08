A comediante e atriz Abbi Jacobson e a namorada, a também atriz Jodi Balfour, estão noivas, segundo o Entertainment Tonight.

A confirmação da notícia chega quase dois anos depois do início do namoro e após se terem estreado como casal na passadeira vermelha na passada quinta-feira, na estreia de 'Liga de Mulheres', do Prime Video, em Los Angeles.

No evento recente, relata o Page Six, os fãs não deixaram passar em branco o anel suspeito que Abbi Jacobson estava a usar.

O casal mostrou-se muito apaixonado enquanto caminhava de mãos dadas pela passadeira vermelha.

De recordar que as atrizes anunciaram o namoro em outubro de 2021, depois de terem mantido a relação em segredo durante um ano.

Veja na galeria fotografias de Abbi e Jodi na passadeira vermelha de 'Liga de Mulheres'.

