Vanessa Martins é, atualmente, uma empresária bem sucedida não só enquanto influenciadora digital, como também como dona da 'Frederica', um website de lifestyle onde vende diversos produtos.

Questionada pelos seguidores precisamente quanto à sua veia de empreendedora e de como esta surgiu, Vanessa acabou por partilhar um pouco da sua história.

"Não comecei por ser empreendedora, mas sim empresária, mas depois percebi que estava a empreender algo e a criar novidades. Por exemplo, criar produtos novos, desenvolver um conceito, implementá-lo. Vejo o empreendedorismo como algo que é difícil de realizar, mas as pessoas conseguem", começa por referir.

"É difícil o que eu faço diariamente para que se torne algo como eu quero, algo grande, e onde ambiciono chegar, isso sim, eu empreendo. Mas eu comecei como uma pessoa a trabalhar a recibos verdes, depois passados uns anos abri a minha empresa, e agora tenho uma empresa com 10 pessoas", sublinha.

"Tenho medos, muitos medos, mas vou com medo à mesma, tenho receios, mas sigo sempre a minha intuição. A nível de negócios é a minha intuição e sempre aquilo que eu sinto. Se não sinto, não avanço", garante ainda.

Por fim, concluiu: "O caminho vai-se fazendo, não sabemos onde vamos estar daqui a 10 anos. As advertências e os desafios tornam-nos empresários. Trabalho todos os dias para ultrapassar as dificuldades. O truque é trabalhar todos os dias no nosso projeto. E se nós acreditarmos nele tenho a certeza que será muito fácil vendê-lo e fazer com que outras pessoas acreditem nele também".

