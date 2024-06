Esta segunda-feira, dia 10 de junho, celebra-se o Dia de Portugal e Cristiano Ronaldo não deixou passar em branco o feriado.

O futebolista - que atualmente vive na Arábia Saudita, uma vez que joga pelo Al-Nassr - recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem.

Com uma fotografia em que aparece com a camisola da seleção nacional e um sorriso estampado no rosto, escreveu: "Feliz Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas".

Leia Também: Georgina mostra "casa" com pormenor especial e filhos a receber presentes