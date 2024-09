A falsa herdeira Anna Sorokin, que defraudou hotéis, bancos e restaurantes nos Estados Unidos, entre 2013 e 2017, vai participar no programa 'Dança com as Estrelas'.

O anúncio foi partilhado nas redes sociais do programa, onde é possível ver a jovem, mais conhecida por Anna Delvey, com a pulseira eletrónica, que as autoridades usam para a vigiar, depois de esta ter estado algum tempo em prisão efetiva.

O mês passado a jovem, de 33 anos, foi vista pela primeira vez desde que foi detida, em 2019, nas ruas de Nova Iorque.

Anna Sorokin, mais conhecida pelo apelido Delvey, é a protagonista da história que deu origem à série 'Inventing Anna', da Netflix.

