Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, estão a desfrutar de umas férias a dois na Tailândia, tendo deixado o filho de ambos, Lonô, ao cuidado da madrinha.

Joana Pereira, irmã da atriz, ficou responsável pelo menino durante o período em que os pais estão fora e a aventura não poderia estar a correr melhor.

Através do Instagram, a irmã de Rita Pereira tem partilhado vídeos divertidos nos quais mostra as rotinas com o pequeno Lonô.

Veja as imagens na galeria.