O rei de Espanha, Felipe VI, encontra-se em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19. Porém, apesar de Felipe estar obrigado a cumprir os 10 dias de isolamento, o mesmo não acontece com a rainha Letizia e nem com as duas filhas do casal, Leonor - princesa das Astúrias - e a infanta Sofia.

Com compromissos reais na agenda, Letizia prepara-se para os assumir sozinha. Esta quarta-feira, por exemplo, a rainha viaja sozinha para Sevilha.

De acordo com um comunicado da casa real de Espanha, Dona Letizia presidirá a abertura do evento Tourist Innovation Summit, que terá lugar às 11h45 em Sevilha. Caso não estivesse em isolamento, Felipe VI também marcaria presença no evento.

Também a rainha emérita, Sofia, continuará a sua atividade normal e entregará hoje o prémio Ibero-americano de Poesia.

