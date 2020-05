Adele surpreendeu tudo e todos ao exibir a sua nova silhueta depois de uma mudança drástica de vida com a qual perdeu cerca de 45 quilos. Ora, segundo a revista Heat, a cantora ainda não conseguiu acostumar-se à sua nova imagem.

"A Adele está com muita vergonha de toda a atenção que está a receber e acha estranho quando vai a algum lugar e ficam a olhar para ela. Ela admite que apesar de agora estar mais bonita do que nunca, ainda se preocupa muito com a sua aparência e às vezes acha difícil de acreditar que está tão bem como as pessoas estão a dizer", afirmou uma fonte à publicação.

"Ela diz que fica chocada quando se olha ao espelho, mas está a gostar de comprar roupas novas e está a divertir-se muito a experimentar peças novas, como vestidos justos e opções criativas para a passadeira vermelha. É como se ela estivesse a compensar o tempo perdido e já gastou milhares de dólares", fez ainda saber.

Agora, de acordo com o mesmo informante, a principal preocupação da artista é manter as coisas alcançadas até aqui. "Ela trabalhou muito para chegar onde está e realmente mudou o seu estilo de vida, os seus hábitos e pensamentos quando se fala de alimentação e exercícios. Mas a maior luta é contra a ansiedade e para construir uma boa auto-estima", completou.

Leia Também: "Quem chamou a Adele de gorda vai finalmente ouvi-la com olhos de ouvir"