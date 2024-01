A apresentadora, ao que tudo indica, namora com João Monteiro, irmão do último vencedor do 'Big Brother'.

O amor 'invadiu' a caixa de mensagens de Cristina Ferreira desde o passado sábado, dia em que se tornaram, ainda mais fortes, os rumores de uma alegada relação com João Monteiro. A apresentadora e o irmão de Francisco Monteiro ainda não oficializaram a relação, embora a esta altura já existam indícios mais do que suficientes para que todos acreditemos que Cristina está, de facto, apaixonada. Ao início da noite desta sexta-feira, Cristina Ferreira publicou uma fotografia a preto e branco e nela surge de 'sorriso rasgado', o mesmo que tem sido incapaz de esconder nos últimos dias. "Não consigo não me manifestar. A onda de AMOR e FELICIDADE com que me brindaram nos últimos dias emocionou-me (mesmo) muito. Obrigada", fez notar na legenda. Já nas stories, Cristina divulgou algumas das mensagens que tem recebido. "Tem um país com os olhos a brilhar de felicidade por si" e "tanta gente a querer vê-la feliz" são apenas dois exemplos.

© Reprodução Instagram