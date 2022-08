Catarina Camacho falou esta segunda-feira, dia 1 de agosto, no programa 'Casa Feliz', sobre a depressão que a levou a abandonar a carreira de 17 anos em televisão no passado mês de maio.

"Comecei a perceber alguns sintomas. Começaram por ser um desinteresse total por aquilo que antes me dava prazer e eu pensava 'mas porque é que eu não estou bem?', disse a ex-apresentadora da RTP de 39 anos.

Dessa forma, Catarina Camacho começou a associar o que sentia ao trabalho que desempenhava. "A parte profissional era o que me impedia de estar em casa e acompanhar o crescimento do meu filho. Como apresentadora de televisão e repórter, passei todos este anos sempre a trabalhar e comecei a perceber que o facto de estar menos tempo em casa me provocava essa angústia", explicou.

A antiga profissional de televisão disse ainda que passou os nove anos de vida do filho "sempre de mala feita" e que isso, acima de tudo o resto, pesou na sua decisão.

