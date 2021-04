Os Little Big Town ficaram sem Phillip Sweet para a atuação nos Academy of Country Music Awards, que se vai realizar no domingo. A banda revelou que o músico está infetado com Covid-19.

"Bem, o Philly não está a sentir-se bem. Podemos também dar a notícia, ele está com Covid", disse Jimi Westbrook.

Por sua vez, Karen Fairchild, acrescentou que o colega "está triste" por perder este momento, mas "regressará em breve".

