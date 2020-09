Marquinhos do Paris Saint-Germain é um dos jogadores do clube que testaram positivo para a Covid-19. A companheira do jogador de futebol, Carol Cabrino, também está infetada com o novo coronavírus, e ambos fizeram questão de tranquilizar os fãs garantindo que "estão bem".

Além disso, aproveitaram ainda para deixar uma palavra de agradecimento a todos os fãs pelo carinho e apoio nesta fase.

"Obrigada pelas mensagens. Estamos bem! Provavelmente a Enrico e o Duda [filhos do casal] também pegaram, mas estamos todos bem", lê-se numa fotografia Carol Cabrino publicou nas stories da sua página de Instagram.

