Peter Andre e a sua família estão absolutamente conscientes das consequências que a Covid-19 tem na vida de todos em geral e também daqueles que sofrem por estarem infetados com a doença... ou não fosse a mulher do músico, Emily MacDonagh, médica no Serviço Nacional de Saúde britânico.

Até as crianças lá de casa estão absolutamente conscientes dos efeitos do novo coronavírus, tanto que um dos filhos de Peter Andre e Emily, Theo, de três anos, deixou o pai "muito triste" e preocupado com uma reação inesperada para um menino da sua idade.

"O Theo tossiu e disse: 'Preciso de fazer um teste à Covid'. Eu pensei: 'Ele tem três anos e foi a primeira coisa em que ele pensou", conta o cantor ao escrever uma crónica para a revista People.

"Fiquei triste que ele pensasse que a tosse é má, mas é claro que é inevitável com a situação atual", lamenta.

Peter Andre e a esposa são ainda pais de Amelia, de seis anos. Já o cantor tem ainda outros dois filhos mais velhos, Junior, de 14 anos, e Princess, de 12, fruto de uma outra relação.

