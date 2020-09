Se as pessoas normais sentem a pressão de parecerem mais jovens, pode imaginar a quantidade de pressão que as celebridades sentem sob a vigilância constante das câmaras e dos críticos. É por isso que os ricos e famosos geralmente estão na vanguarda do que há de melhor e mais recente em antienvelhecimento — o que, devemos dizer, ocasionalmente falhou em outras áreas, como injeções e cirurgia plástica.

No entanto, com a tendência em direção a produtos mais naturais, as celebridades estão novamente a liderar a última moda em cuidados com a pele: o colagéneo. Mas essa tendência vai muito além da superfície.

Para descobrir o que é, quais as estrelas que são fãs incondicionais e como começar a usá-lo, clique nesta galeria!

