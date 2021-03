Clemente foi um dos vários convidados que estiveram no programa 'Regresso ao Futuro', da SIC, no sábado, dia 27 de fevereiro, onde cantou o tema 'Colmeia do Amor', canção gravada em 1996.

Enquanto interpretava a música, o apresentador João Manzarra andou pelo estúdio a tentar imitar uma abelha, e Clemente não ficou agradado com esse momento.

"Então o menino já se divertiu tudo?", disse logo após a atuação a Manzarra. "Ficou uma abelha estranha", afirmou de seguida. "Ficou uma abelha meio... enfim", continuou.

João Manzarra disse, na brincadeira, que Clemente o tinha "magoado" com tais palavras, e o artista insistiu. "Mas é mesmo para magoá-lo".

"Eu ia dizer que nunca tinha assistido a uma performance destas com esta sonoridade...", interveio a apresentadora Cláudia Vieira.

"Não, nunca assisti, mas estamos sempre a tempo. Do alto dos meus 51 anos de carreira, já tudo vi e nada me surpreende", destacou Clemente.

O cantor recordou ainda que "não queria gravar esta cantiga" na altura em que o fez. "Precisamente porque estava sujeito a todas estas conotações mais brejeiras", explicou.

Neste momento, João Manzarra volta a brincar com a situação e disse: "Não queria por pessoas como eu". "Reservo-me a mais comentários", concluiu Clemente, de sorriso no rosto.

