Parece que Cláudio Ramos irá passar toda esta quinta-feira, dia 11 de abril, nos estúdios da TVI.

Depois de conduzir mais uma emissão do 'Dois às 10' e antes de voltar a entrar em direto com o especial do 'Big Brother', Cláudio irá dar uma entrevista a Manuel Luís Goucha, conforme foi anunciado ontem.

"A viver a melhor fase da sua carreira e com um romance publicado, Cláudio Ramos abre o coração para falar sobre o amor", faz notar uma publicação deixada nas redes sociais da TVI.

"O apresentador numa conversa reveladora a não perder, em exclusivo, no 'Goucha'", pode ler-se ainda.

Vale lembrar que em breve chega às livrarias 'O Rapaz', o novo livro de Cláudio Ramos.

