Cláudio Ramos contou esta quarta-feira, 1 de junho, em direto no programa 'Dois às 10' um lamentável episódio passado com a sua irmã, que o deixou profundamente indignado.

Telma dirigiu-se ontem ao hospital da zona onde vive, no Alentejo, e depois de quatro horas de espera soube que tinha um quisto na barriga e que, por isso, tinha de ir através dos seus próprios meios para uma unidade hospitalar de Évora.

"A minha irmã Telma foi para o hospital ontem e esteve quatro horas com a pulseira amarela, aparentemente com um quisto rebentado na barriga. Mandaram-na dali para Évora, que são 100 km... Uma mulher que não tem nem carro e não tem como ir", lamentou o apresentador, revoltado com a forma como esta e outras situações são geridas no Serviço Nacional de Saúde.

"Sai dali, vai para casa dela e tem esperar para no dia seguinte apanhar um transporte para ir para Évora", atirou. "A porcaria do país não funciona desta maneira", reagiu ainda, considerando privilegiados todos os que, como ele, podem recorrer aos serviços privados de saúde.

Leia Também: Cláudio Ramos indignado: "Isto é uma vergonha, sinto-me tão envergonhado"