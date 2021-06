No programa desta terça-feira, dia 1, do 'Dois às 10', um dos temas abordados foram as diferenças entre as crianças que vivem na cidade e as que vivem no campo.

Identificando-se com o exemplo do campo, uma vez que é natural do Alentejo, Cláudio Ramos acabou por revelar um dos seus receios enquanto pai.

"O meu receio enquanto pai é que o facto de vivermos no campo tire aos nossos filhos as oportunidades que quem está nas cidades as tem", notou.

Recorde-se que Cláudio é pai de Leonor, de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior.