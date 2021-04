Na manhã desta sexta-feira, dia 23 de abril, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberam no programa 'Dois às 10' Helena Coelho e Rúben Rua. Um dos assuntos da conversa acabou por ser as redes socias, plataformas na internet sobre as quais Cláudio deu a sua opinião.

"Eu não ligo às redes sociais, para a mim são só para massajar o ego. Tento não ler as críticas porque sei exatamente na estação onde estamos, o momento que estamos, a campanha que estamos e sei, exatamente, o que é maldade e o que é verdade e, por isso, tento não ler", justificou.

