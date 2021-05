Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz deram voz esta terça-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, à história de Ricardo Costa. Com apenas 39 anos, o convidado do programa da manhã sobreviveu a um cancro de sangue, graças à compatibilidade do irmão Vítor, mas enfrenta agora uma nova batalha.

Ricardo viu os seus tratamentos atrasarem-se devido à pandemia da Covid-19, fazendo com que não consiga recuperar no tempo de baixa que lhe resta e empurrando-o para um atestado de invalidez que recusa.

Casado e pai de dois filhos, sente-se apto para voltar ao trabalho assim que a sua recuperação esteja concluída e continuar a sustentar a família.

Cláudio Ramos ficou particularmente comovido com a história de Ricardo e profundamente indignado com a situação pela qual este está a passar.

"Você está aí sentado, com o descontos feitos desde muito cedo, a pedir que o deixem trabalhar e que sustente uma mulher e dois filhos. Vocês não lhes está a pedir nada. O estado devia era ter vergonha de na televisão nós precisarmos deste espaço para que alguém venha dizer que não lhe podem tirar 200 euros, porque não quer ficar inválido em casa por causa de uma pandemia que nos apanhou a todos de surpresa", começa por apontar o apresentador.

"O seu problema de saúde foi empurrado com a barriga durante o tempo em que estivemos em casa, é fácil perceber. É muito fácil de perceber, não custa nada", apela Cláudio, visivelmente irritado com a situação.

Segurando na mão todas as cartas de resposta que Ricardo recebeu por parte de instituições públicas portuguesas, o apresentador referiu-se aos documentos como "bonitas cartas timbradas" e atirou: "Isto é muito bonito no correio, mas isto depois não é nada".

