Antes de começar a emissão especial e solidária da TVI, que vai ocupar a tarde da estação neste domingo de Páscoa, 12 de abril, Cláudio Ramos mostrou-se nervoso e ansioso, mas preparado para abraçar o desafio.

"É muito melhor para mim entrar desta forma na casa dos portugueses nesta nova etapa da minha vida. A forma de renascermos. Depois, na altura certa, apresentaremos o 'Big Brother' como deve ser. É dia do universo TVI inteiro estar junto para que a Páscoa das pessoas em casa seja próxima, bonita, solidária", destacou, referindo que outras caras conhecidas também vão estar à frente desta emissão especial, entre elas Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz - que também se mudou recentemente para a TVI.

Mal entrou em direto ao lado de Fátima Lopes, Cláudio disse: "Quis o Universo que a minha Páscoa este ano fosse passada aqui na tua companhia, tantos anos depois. [...] Vou passá-la com a minha família, que está em casa a ver-me porque de outra maneira não podia passar com a minha família". De seguida, contou que já não está com a filha, Leonor, "há 32 dias".

A emissão seguiu-se e, poucos minutos depois, Cláudio acabou por cometer uma gaffe na sua estreia. A dada altura, quando estava a explicar de novo que vários rostos conhecidos da estação vão estar a atender algumas chamadas dos telespectadores, em suas casas, o apresentador acabou por dizer: "Onde estão, graças às tecnologias, muitas caras da SIC… da TVI…".

Cláudio acabou por se rir da situação, com os nervos a falarem mais alto, e Fátima ajudou a 'acalmar' o colega afirmando: "Isso é normal".

Recorde-se que Cláudio Ramos mudou-se da SIC para a TVI, no início do ano, com o propósito de apresentar a nova edição do 'Big Brother'. O programa iria estrear no passado mês de março, no entanto, devido à pandemia da Covid-19, teve de ser adiado.

