Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberem uma convidada que cuida do filho há mais de 20 anos, com a ajuda do marido, que também é doente. O filho sofreu um acidente de mota aos 23 anos, e ficou a necessitar de ajuda para viver. Hoje tem 48 anos.

Uma história marcante que Cláudio Ramos destacou na sua página de Instagram. "Adosinda tem a idade entranhada no rosto. Vinha hoje ao nosso programa para falar dela, da vida dura que tem, do sofrimento do filho, do desespero do marido. Contou-nos que já pediu a Deus para que o filho morra e garante que se o marido tivesse coragem já tinha ‘acabado’ com tudo", começou por escrever.

"Eu e a Maria tínhamos a entrevista preparada para fazer… ‘Tínhamos’ é a melhor maneira de definir porque Adosinda queria desabafar e por isso, olhou fixamente a câmara e desabafou. Desarmou-nos. Guardámos as perguntas que tínhamos, amparámos os seus nervos e escutámos. Adosinda queria ‘apenas’ ser ouvida. Desesperava ansiosa por alguém que a escutasse. Foi o que fizemos! Demos-lhe tempo para gritar ao mundo como se sente e o magoada que está com vida", contou.

"Há sempre tantas questões a fazer, quando conhecemos alguém como Adosinda. Tantas… Mas nós, antes de apresentadores, somos filhos. E eu, como Adosinda disse, também sou pai. Fizemos o que nos pediu o coração. Demos-lhe espaço e colo", acrescentou.

"Que Deus ampare o caminho desta mãe sofredora que nos visitou hoje de manhã no 'Dois às 10'. Obrigado Adosinda", rematou.

Para conhecer esta história, clique aqui.

Leia Também: Cláudio Ramos e João Baião usam a mesma camisola. A quem ficou melhor?