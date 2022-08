Cláudio Ramos tem vindo a destacar na sua página de Instagram histórias marcantes que têm passado pelo 'Dois às 10', da TVI. Esta quarta-feira, o apresentador falou do testemunho de Carina Rodrigues, irmã de Fanny, que perdeu recentemente os filhos gémeos.

"Carina. Uma jovem que aos 20 anos engravida, vive a gravidez com a esperança que todos temos quando vamos ser pais e perde - por causa de uma infeção urinária - em três dias os filhos gémeos. A maturidade do seu relato causa estranheza pela idade que tem, é feito com um rigor e uma nitidez que nos deixa sem palavras", começou por dizer.

"Foram precisas apenas uma ou duas perguntas, para que a mãe Carina falasse e generosamente dividisse com todos nós a dor dilacerante do que lhe aconteceu. ‘Fiquei com ele morto nos meus braços enquanto sentia o irmão vivo dentro de mim. Estava com o meu companheiro. Não chorava naquele momento. Foram 18 minutos que mudaram a minha vida!’… Tudo por causa de uma infeção urinária. Impressionante", destacou.

Antes de terminar, sugeriu aos seguidores: "Se tiverem um tempo hoje, por favor puxem para trás na box e vejam. Percebam como um testemunho destes pode salvar vidas". "Obrigado Carina. Muito obrigado", rematou.

Leia Também: "Orgulho em ti", diz Fanny Rodrigues após entrevista da irmã