Cláudio Ramos não falhou com a promessa que fez no programa 'Dois às 10', na passada sexta-feira, 18 de junho. O apresentador da TVI disse que se Cristiano Ronaldo marcasse um golo pela Seleção Nacional no jogo contra a Alemanha, no sábado, 19 de junho, tomaria um banho de gelo.

Portugal não ganhou, mas o craque português marcou e o apresentador mergulhou, em direto, numa banheira cheia de água e gelo.

O momento foi, entretanto, partilhado na página oficial de Instagram do programa, Veja abaixou:

Leia Também: A promessa insólita de Cláudio Ramos caso Portugal ganhe com CR7 a marcar