"Tenho falado um pouco demais", admitiu Cláudio Ramos esta quarta-feira, dia 16, ao conversar com Maria Botelho Moniz no final da emissão do programa 'Dois às 10'.

"Eu gosto muito de comentar", confessa em seguida o apresentador, justificando o facto de muitas vezes manifestar as suas opiniões sobre os acontecimentos relacionados com o 'Big Brother Famosos'.

Cláudio admite até que recebeu uma chamada de atenção da sua agente. "Tinha a minha agente a dizer-me ao telefone: 'Cláudio, tu estás aí para apresentar, não é para comentar'", conta, abordando o tema sempre divertido e com boa disposição.

