Durante a tarde desta quarta-feira, quando já se adivinhava a medida de recolher obrigatório que o Governo entretanto oficializou, Cláudia Vieira aproveitou para visitar a avó e registou um momento para as redes sociais.

A atriz visitou a praia que frequentava na infância, a Praia do Castelo, e matou saudades da familiar.

"Colinho da avó", escreveu na legenda das imagens que partilhou na sua página de Instagram.

Recorde-se que, em novembro do ano passado, Cláudia Vieira esteve infetada com o novo coronavírus. Também as filhas, Maria e Caetana, e o namorado, João Alves, foram lutaram contra Covid-19.

