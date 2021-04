Depois de ter apresentado o programa 'Estamos em Casa', Cláudia Vieira recorreu à sua página de Instagram para falar deste momento único.

Uma emissão especial que contou com a presença do seu companheiro, João Alves, e da avó, Ludovina.

"Adoro bons desafios e hoje [17 de abril] foi mesmo uma manhã em cheio! Acordei com uma ansiedade típica de quem ama o que faz mas a sentir-me segura. Ao mesmo tempo que estava nervosa, estava certa da excelência da equipa que ia embarcar comigo nesta manhã repleta de amigos, família, colegas", começou por escrever.

"Acredito que quando fazemos as coisas com o coração, o resto flui e hoje... muni-me dos meus – do meu clã. De verdade. De pessoas que admiro, que gosto, que me são próximas. De pessoas com uma ampla diversidade de temas e que, cada uma ao seu jeito, tornam a minha vida melhor. A todas elas, muito obrigada pelas histórias e energia boa em estúdio. Obrigada por aceitarem o meu convite, num programa onde me dei a conhecer ao público – e recebi tanto em troca", acrescentou.

Antes de terminar, destacou ainda: "Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei de conduzir a emissão da SIC durante a manhã deste sábado".

