Cláudia Vieira está em isolamento social com as filhas e o companheiro, e tem partilhado alguns momentos destes dias nas redes sociais.

Ainda esta terça-feira, dia 7, a atriz e apresentadora destacou nas stories da sua página do Instagram um momento amoroso passado na companhia das suas meninas.

Enquanto a filha mais velha, Maria, gravava, Cláudia brincava com a bebé Caetana, que 'derreteu' todos com as suas gargalhadas.

