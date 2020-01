Desde que foi mãe pela segunda vez, com o nascimento da pequena Caetana em dezembro do ano passado, Cláudia Vieira tem vindo a partilhar com os seus fãs nas redes sociais alguns dos desafios com que se tem deparado no âmbito da maternidade. Sem dúvida que a amamentação é um deles.

"Um tema sensível... amamentar. É mágico e ao mesmo tempo exigente... é especial mas é dureza... é único e por vezes desesperante. Nem sempre é uma opção, mas sendo, vale muito o esforço! Estabelece-se uma ligação com o bebé maravilhosa e o que lhes damos em saúde não tem preço... Na minha opinião, a amamentação é valiosa", deu conta.

Eis a imagem onde a artista aparece precisamente a amamentar.

