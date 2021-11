Cláudia Vieira rumou ao Alentejo para desfrutar do fim de semana prolongado junto da família. Devido ao mau tempo, aproveitou a piscina interior do hotel onde ficou hospedada e registou alguns momentos para as redes sociais.

A atriz, de 43 anos, voltou a impressionar os fãs ao mostrar-se em fato de banho, destacando-se assim pela boa forma.

"O tempo não passa para ti. Sempre em boa forma", elogiou o personal trainer Nilton Bala. Carol Curry, por sua vez, afirmou que Cláudia Vieira estava "perfeita".

