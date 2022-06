Cláudia Vieira passou o fim de semana em festa. Depois de no sábado ter estado num casamento de amigos, o domingo ficou reservado para as celebrações do aniversário do namorado da atriz - João Alves.

O empresário completou 37 anos de vida a 5 de junho de 2022 e a data foi assinalada com uma mensagem especial de Cláudia.

"Parabéns, nosso paizão, amor das nossas vidas! Que sejas muito feliz! Amamos-te muito", declarou o rosto da SIC na legenda de uma amorosa fotografia na qual João Alves posa com a filha, Caetana.

Cláudia e o namorada têm apenas uma filha em comum, a pequena Caetana, de dois anos. Porém, a atriz é ainda mãe de Maria, de 12 anos, fruto da relação com Pedro Teixeira.

