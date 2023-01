Cláudia Vieira recorreu à sua página de Instagram para partilhar um desabafo com os seguidores. A atriz e apresentadora perdeu o patudo Yoshi, no início do ano passado, e confessou as saudades que tem do amigo de quatro patas.

De coração partido, Cláudia Vieira lembrou algumas fotografias com o cão e disse: "Tantas, tantas saudades dele. Yoshi".

A publicação rapidamente se 'encheu' com carinhosas mensagens na caixa de comentários.

