Cláudia Vieira fez esta sexta-feira, dia 17, mais uma publicação na sua conta de Instagram na qual mostrou a sua faceta de mãe 'babada'.

Partilhando um momento único no qual surge na companhia de ambas as filhas - Maria e a bebé Caetana - a atriz confessou uma saudade que só aumenta.

"Que saudades destes meus dois amores...", afirmou na legenda da publicação.

Importa notar que Maria é fruto do antigo relacionamento da atriz com Pedro Teixeira, enquanto Caetana da relação com João Alves.

