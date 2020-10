A atriz fez questão de homenagear a mãe no Dia do Professor, data que se celebrou no Brasil esta quinta-feira, 15 de outubro.

Cláudia Raia voltou a recordar a mãe, Odette Raia, que morreu em março de 2019. A atriz brasileira usou de novo o Instagram para homenagear a progenitora. Um tributo que chegou no Dia do Professor, data que se celebrou no Brasil esta quinta-feira, 15 de outubro. "A mamã, foi a minha melhor professora na vida, se virei bailarina e encarei os desafios desta profissão e da vida foi graças a esta mulher maravilhosa! Feliz dia dos professores a todos esses heróis que tanto nos ensinam", escreveu na legenda de uma fotografia ternurenta que destaca um carinhoso momento entre mãe e filha. Uma partilha que rapidamente captou a atenção de muitos fãs. Veja abaixo: