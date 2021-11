Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello elegeram a praia do Patacho, em Porto de Pedras, no estado de Alagoas, considerada por muitos uma das mais belas do Brasil, para uma escapada romântica. O casal de atores ficou instalado na luxuosa Pousada Reserva do Patacho, uma unidade hoteleira com preocupações ambientais. Construída numa área de proteção de corais que é também o santuário do peixe-boi-marinho, é o paraíso na terra para qualquer turista.

"Uma pausa na programação pra namorar", escreveu a artista, que, aos 54 anos, continua a exibir um corpo elegante e tonificado, na legenda das fotografias que depois partilhou com os milhões que a seguem nas redes sociais. Para além de banhos de sol e de mergulhos nas águas cálidas e transparentes da praia (praticamente) deserta, o casal de atores aproveitou para fazer um passeio de barco. A revelação foi feita pelo operador turístico que organizou a atividade.