Cláudia Raia destacou na sua página de Instagram um retrato único da filha Sophia, de 20 anos, com o irmão mais novo, Luca.

Uma imagem que deixou a mamã 'babada'. "É tão lindo amor de irmão, não tenho nem palavras para explicar o que o meu coração de mãe sente ao ver essas fotos", disse, tendo começado desde logo a receber carinhosas mensagens na caixa de comentários.

De recordar que Luca é o terceiro filho da atriz, que nasceu no dia 11 de fevereiro. O menino é fruto do casamento da atriz, de 56 anos, com Jarbas Homem de Mello. Já Sophia e o Enzo, de 25 anos, são fruto do casamento anterior de Cláudia Raia com Edson Celulari.

