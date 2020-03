"É com profundo pesar que comunico o falecimento do meu querido Pai", foi com estas palavras que Cláudia Jacques, de 55 anos, começou por informar a morte do progenitor, numa nota que divulgou nas stories da sua página do Instagram.

De seguida, a celebridade explicou que, devido à pandemia do novo coronavírus, a família não vai poder reunir-se neste momento difícil.

"Não será possível estarmos juntos para nos despedirmos dele. Mas logo veremos, mais tarde, se conseguimos dedicar-lhe uma cerimónia digna, que tanto merece e onde todos os familiares, amigos e todos quantos o conhecem e gostam dele, possam também dedicar-lhe uma homenagem e rezar por ele", escreveu esta quinta-feita, 19 de março, o dia em que se assinalou o Dia do Pai.

"O céu fica mais rico e os nossos corações não o esquecem. Serás o meu anjo da guarda, eu sei bem que sim", rematou.

Leia Também: Cantora Reba McEntire adia funeral da mãe por causa da pandemia