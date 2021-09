Cláudia Borges revelou recentemente que se encontra com a filha em casa de quarentena. A pequena Carolina, de dois anos, não tem Covid-19 nem nenhuma outra doença grave, apenas varicela. Porém, o tema foi apresentado na imprensa cor-de-rosa com um tom com o qual o rosto da SIC não concordou.

Foram feitos vários títulos onde era dito que Carolina tinha uma "doença contagiosa".

"Isto para além de feio, muito feio, é assustador. Doença contagiosa? É só varicela. E tem a minha filha e metade do colégio", reagiu Cláudia, partilhando assim a sua indignação.

"Chama-se infância, minha gente. Não tiveram? Azar o vosso", apontou, por fim.

Cláudia Borges e o marido, Samuel Fortuna, são ainda pais de Rodrigo, de 11 anos.

