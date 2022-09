Clara de Sousa já está a contar os dias para os Globos de Ouro e nos últimos preparativos no que ao look diz respeito. A jornalista da SIC vai voltar a apresentar a gala, que decorre no próximo domingo, 2 de outubro.

Na sua página de Instagram, esta terça-feira, Clara de Sousa partilhou uma fotografia em que aparece na companhia de João Rôlo, novamente o responsável pelo seu look.

"Este vestido é lindo… e adoraria usá-lo um dia, mas não será o que vou usar no domingo nos Globos de Ouro", começou por dizer na legenda da fotografia em que aparece com um vestido vermelho.

"Hoje estive com o João Rôlo para os últimos acertos no vestido com que irei pisar o palco do Coliseu dos Recreios de Lisboa. Obrigada João pela dedicação e disponibilidade que sempre tens, com esse enorme talento reconhecido aqui e além fronteiras. É um privilégio poder vestir mais uma das tuas criações", rematou.

Leia Também: Clara de Sousa em Londres para a chegada do caixão da rainha Isabel II