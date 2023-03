Foi com um carinhoso vídeo gravado na praia e onde aparece muito feliz com o patudo Kiko que Clara de Sousa se despediu publicamente do amigo de quatro patas.

Na legenda das imagens, a jornalista contou que adotou o animal há mais de dez anos e lamentou a sua partida.

"Juntos desde 2011, desde que o fui buscar à APA Torres Vedras com apenas dois meses. Uma vida inteira cheia de aventuras. Adorávamos correr juntos na praia. Sentir a brisa do mar. Cheirar a maresia. Era na praia que ele era mais feliz. Para sempre no meu [coração], meu grande guerreiro", escreveu.

Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: "Gratidão". Clara de Sousa agradece após ser distinguida com prémio