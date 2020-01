As primeiras informações sobre as cerimónias fúnebres de Pilar de Borbón deram conta de que o corpo da irmã do rei emérito Juan Carlos foi transladado para a sua residência em Madrid por decisão dos cinco filhos.

Segundo a agência EFE, as cinzas da infanta vão ser enterradas junto das do marido, Luis Gómez Acebo, que morreu em 1991. Esta era uma vontade expressa por Pilar de Borbón e que os filhos vão cumprir.

Um comunicado informa também que as cerimónias fúnebres serão realizadas "em estrita intimidade familiar" e posteriormente um funeral no Real Mosteiro de San Lorenzo del Escorial em "data a anunciar brevemente".

Pilar de Borbón morreu esta quarta-feira, aos 83 anos, durante a luta contra um cancro no cólon.

Leia Também: As primeiras informações sobre as cerimónias fúnebres de Pilar de Borbón