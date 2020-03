Pimpinha Jardim foi mãe pela terceira vez esta terça-feira, dia 17 de março, do pequeno Tomás, como a própria anunciou nas redes sociais.

Um dia depois do nascimento do menino, a avó babada, Cinha Jardim, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, através de uma videochamada feita em direto no programa 'Você na TV', da TVI.

"Por causa desta pandemia eu estou em casa, por opção própria. Não pude assistir ao parto e ainda não o conheci, só o vi por vídeo. E isto custou-me um bocadinho", começou por dizer a celebridade, lamentado o facto de estar longe da filha mais velha neste momento especial.

Ainda assim, Cinha não deixou de se mostrar otimista e afirmar que esta fase difícil que o mundo está a atravessar com o novo coronavírus tem de ser "encarada da melhor forma".

Além de estar longe de Pimpinha, Cinha também está afastada da filha mais nova, Isaurinha, que se encontra neste momento no norte do país.

"Por causa também do coronavírus, ela esta estava no Porto nos anos da sogra e não voltou. Estou completamente sozinha em casa", explicou, referindo que apenas conta com a companhia de uma cadela de uma amiga. Isto porque a amiga deixou a cadela aos seus cuidados porque tinha ido para outro local do país e, com a chegada da pandemia de Covid-19, acabou por não regressar a casa e o animal ficou com Cinha.

A figura pública aproveitou ainda o momento para apelar a que não abandonem os animais neste fase. "Os cães não passam essa doença e são a melhor companhia para quem optou por este isolamento", realçou.

Em casa, Cinha tem aproveitado para realizar algumas tarefas que até aqui tinha deixado pendentes. "Toda a gente se queixava que não tínhamos tempo para estar em casa e arrumar as coisas. Agora tenho tido tempo, com a maior serenidade, para tratar de tudo o que tinha aqui acumulado. E tenho passado muito bem", destacou, deixando ainda um conselho a todos os portugueses para que sigam as medidas para evitar ao máximo a propagação do vírus.

"A nossa melhor homenagem a todas as pessoas que estão dedicadas aos outros - os profissionais de saúde, a polícia, bombeiros, entre outros -, a melhor ajuda é ficarmos em casa. Assim não se propaga tanto o vírus e estamos a ajudar para que eles possam estar bem a ajudar todos os que mais precisam", rematou.

