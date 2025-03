Cinha Jardim sempre foi uma das maiores defensoras de Miguel Vicente nos vários reality shows nos quais este participou, inclusive o 'Secret Story - Desafio Final', em que se encontra atualmente.

No programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, 3 de março, a comentadora decidiu fazer um esclarecimento depois de surgirem notícias que diziam que esta era paga pela 'team' (equipa) do concorrente para o defender.

"Há uma versão que corre muito por aí de que eu sou paga pela 'team' do Miguel para defendê-lo. Não sou paga, porque o ordenado que me dão aqui na TVI é excelente. Se eu defendo o Miguel e identifico-me com o jogo do Miguel, porque para mim muitas das coisas que faz é jogo", revela.

"Agora, se quiserem eu mando o NIB para me poderem pagar alguma coisa. Sabem que quando gosto de um jogador piso ou passo o limite do razoável ao defendê-lo", notou.

Veja aqui o esclarecimento.

Leia Também: Miguel Vicente: "Houve uma altura da vida em que pensei que não ia casar"