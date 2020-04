Cindy Crawford aproveitou a quarentena para partilhar com os seus seguidores do Instagram um retrato que remonta a 1994. Na imagem, a modelo, atualmente com 54 anos, aparece ao lado do marido, Rande Gerber.

"A nossa primeira viagem em 1994", afirmou na legenda da publicação, referindo que esta foi uma resposta a um desafio intitulado 'O primeiro encontro'.

Recorde-se que o casal deu o nó em 1998, três anos depois da manequim se ter divorciado de Richard Gere.

Ambos têm dois filhos em comum: Kaia, de 18 anos, e Preston, de 20.

