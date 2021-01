Christie Brinkley voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instagram com uma nova imagem que destaca a sua boa forma física.

Dias antes de completar 67 anos, a modelo mostrou-se com um look justo que realçou as suas curvas.

Na legenda da imagem, confessou que "adora aniversários". "Simplesmente, só não gosto dos números, então ignoro", admitiu, referindo que nunca se sentiu o peso da idade, até este ano.

Depois de ter sofrido algumas lesões que a impossibilitou de fazer certos exercício físicos, "começou a sentir-se limitada". "Restrita! Atrevo-me a dizer... velha", acrescentou.

Com a chegada da quarentena, apareceram também os "quilinhos a mais". Até que chegou o dia em que decidiu submeter-se a uma cirurgia para tentar melhor a sua condição física. "E estou muito feliz por poder mexer o meu corpo novamente. Estou a ficar mais forte a cada dia, e gosto de pensar que estou pronta para qualquer coisa... uma caminhada, mergulho, natação, remo, passeio, ski e até um grande pedaço de bolo de aniversário", escreveu ainda.

Veja a publicação na íntegra:

