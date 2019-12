Este Natal teve tanto de agitado como de sereno em casa de Chrissy Teigen e John Legend.

Depois de uma manhã de imensa alegria com a chegada do Pai Natal, a tarde foi de relaxamento com um banho em família.

Na imagem publicada por Chrissy, a modelo e os dois filhos, Luna e Miles, parecem na banheira descontraídos entre brincadeiras na banheira.

Ora veja.

