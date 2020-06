Chrissy Teigen mostrou os resultados da cirurgia que fez recentemente, através da qual remover os implantes mamários que tinha.

A mulher de John Legend publicou um vídeo na instastories esta quinta-feira, dia 25, fazendo saber que a sua recuperação está a correr muito bem.

"Sinto-me bem, não se preocupem comigo. E aqui estão as minhas novas mamas", referiu, mostrando-se animada com o resultado final.

Anteriormente, Teigen confessou que tinha os implantes desde os 20 anos de idade, mas que agora decidiu removê-los porque já não se identificava com a sua imagem. Para além disso, queria sentir-se mais confortável com o seu corpo e as roupas que escolhia.

